شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تهنئ منتخب اليد: أداء مبهر من هنداوى ونحن نقاتل ولكن لا ننافس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السويد، عبر البوابة الرسمية الناطقة باللغة العربية، المنتخب المصرى لكرة اليد بالفوز على أحفاد الفايكنيج فى أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 27 - 22، فى المباراة التى أقيمت صباح اليوم، الجمعة، وتأهل خلالها الفراعنة لدور الثمانية من البطولة، مشيدة بالحارس العملاق كريم هنداوى.

وكتبت بوابة السويد، عبر حسابها على تويتر، "تهانينا لمنتخب مصر فوزه وتأهله لدور ربع النهائى على منتخب السويد لكرة اليد للرجال، ضمن أولمبياد طوكيو 2020، بعد أداء مُبهر من الحارس المصرى كريم هنداوى، وهجوم ودفاع رائع فى النصف الثانى من المباراة".



السويد

كما وصف حساب منتخبات السويد لكرة اليد الهزيمة من مصر قائلا، "نحن نقاتل ونناضل ولكن لا ننافس مصر، الخسارة الأولى فى البطولة 27/22".



حساب المنتخبات السويدية

وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائى ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب اليد أنهى الشوط الأول من عمر مباراته مع السويد متقدماً بنتيجة 13/9، وشهدت المباراة تألق كريم هنداوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطنى.

بدأ المنتخب الوطنى اللقاء بضغط هجومى قوى على منتخب السويد ليتقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود المنتخب السويدى ويدخل فى أجواء المباراة، غير أن الفراعنة تغلبوا طوال أحداث الشوط الأول.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الآن على كلا من البرتغال واليابان وأخيراً السويد، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم.