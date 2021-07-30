"أثرت على الترتيب".. كيف تلاعبت الـ(+80) بنتائج الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

شهد دوري الموسم الحالي الكثير من الإثارة على مستوى مباريات طرفي قمة جدول الترتيب الأهلي والزمالك، التي كانت أحداث مواجهاتهم في البطولة مليئة بالأهداف في الدقائق العشر الأخير وكثيرًا ما كانت لها تأثير عن نتيجة المباراة سواء بالفوز أو التعادل أو الهزيمة.

ويعد الزمالك الذي يمتلك صدارة جدول الترتيب حتى الآن بفارق 3 نقاط عن الأهلي مع وجود مباراة مؤجلة لحامل اللقب الأكثر استفادة من أهداف الـ+80 خلال الموسم الحالي، فقد أثرت على النتيجة في 7 مباريات، لكنها كانت لصالحه في 5 مباريات وضد مصلحته في مباراتين فقط، وحقق 8 نقاط إضافية بسببها، وخسر 3 نقاط فقط.

وشهدت مباريات الزمالك 4 أهداف مؤثرة في النتيجة بالوقت الضائع من المباراة، كانت لصالحه في 3 مرات وضده في مرة واحدة، كما أن الزمالك صاحب أكثر هدف جاء متأخرًا حين سجل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء ضد المصري وفاز الفريق 3-2.

وبالنسب للأهلي فعلى غير عادته التاريخية كان الأكثر تضررًا من أهداف الدقائق العشر الأخير، رغم أنه استفاد منها في بداية الدوري، لكنه لدغ من سمها في أوقات كثيرة خلال باقي أحداث الدوري.

واستفاد الأهلي من أهداف ما بعد الدقيقة 80 في 3 مباريات وجمعت له 7 نقاط، كان أبرزها مباراة الإنتاج الحربي قبل الأخيرة له في الدوري، فيما خسر بسبب أهداف الدقائق الأخيرة 9 نقاط سواء بتحويل التعادل لهزيمة في مرة واحدة أمام سموحة أو بتحويل التقدم إلى تعادل، في 4 مباريات كانت أماما الجونة، الزمالك، بيراميدز، والبنك الأهلي.

مباريات الزمالك

غزل المحلة والزمالك في الجولة 11 استطاع خالد الإخميمي أن يحول نتيجة التعادل لفوز لصالح أصحاب الأرض 2-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+5.

الزمالك والإسماعيلي في الجولة الـ13 استطاع فرجاني ساسي أن يحول التعادل إلى فوز للزمالك بنتيجة 2-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 88.

الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الـ18 استطاع عبدالله ياسين أن يحول نتيجة المباراة إلى التعادل 2-2، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 80.

الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ19 استطاع أشرف بنشرقي أن يحول المباراة إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+6.

الأهلي والزمالك في الجولة الـ21 استطاع فرجاني ساسي أن يحول المباراة إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 80.

الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الـ23 استطاع أسامة فيصل أن يحول المباراة إلى فوز الزمالك 2-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+1.

الزمالك والمصري في الجولة الـ24 استطاع أحمد سيد زيزو أن يحول المباراة إلى فوز الزمالك 3-2، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+8.

مباريات الأهلي

مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة استطاع محمد مجدي "أفشة" أن يحول المباراة إلى الفوز 3-2، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 80.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 14 استطاع جونيور أجايى أن يحول النتيجة إلى 2-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+1.

مباراة الأهلي وسموحة في الجولة 11 استطاع حسام حسن أن يحول نتيجة التعادل إلى فوز للفريق السكندري 2-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+3.

مباراة الأهلي والجونة في الجولة الـ16 استطاع محمد نجيب أن يحول المباراة إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 86.

مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ21 استطاع فرجاني ساسي أن يحول المباراة إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 80.

مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ27 استطاع إيريك تراوري أن يحول النتيجة إلى التعادل 2-2، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 90+3.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الـ25 استطاع كريم بامبو أن يحول النتيجة إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 86.

مباراة الإنتاج الحربي والأهلي في الجولة الـ24 استطاع حسين الشحات ووالتر بواليا أن يحولا النتيجة إلى 3-2، بعدما سجلا هدفين في الدقيقتين 85 و90+3.