مصدر لمصراوي: شكوى جديدة من الأهلي لعدم سداد النجم الساحلي غرامة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تبدأ إدارة الأهلي في الساعات القليلة القادمة في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لشكوى ضد النجم الساحلي التونسي بسبب عدم دفعه الغرامة المقررة عليه من محكمة التحكيم الرياضي بدفع مليون و400 ألف والتي كانت موقعه على الإيفواري سليماني كوليبالي بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد مع القلعة الحمراء.

وقال مصدر تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المحكمة الرياضية الدولية قد أيدت حكم الغرامة على النجم الساحلي واللاعب في وقت سابق وامهلتهم فرصة لمدة 45 يوماً لدفع المستحقات الكاملة للأهلي وتقديم إقرار بإنهاء الأزمة.

وأضاف :" المهلة تنتهي اليوم 30 يوليو لذا فإن الأهلي سوف يبدأ في تحركات أولها تقديم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بأن النجم الساحلي واللاعب لن يدفعا الغرامة وكذلك شكوى أخرى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأكمل:" الأهلي وافق على طلب النجم الساحلي لتقسيط المبلغ ولكن لم يكن هناك التزام بدفع تلك الأقساط، مسئولي الأهلي يقومون بإجراءات طبيعية لحماية حقوقهم وهذا لا يتعارض مع علاقتهم الجيدة مع الأندية التونسية بشكل عام سواء الترجي أو الصفاقسي أو النجم الساحلي وغيرهم".

وأتم:" المحكمة الرياضية قررت إلزام النجم الساحلي دفع غرامة مالية قدرها 15% من أصل المبلغ نظير التأخير في السداد طوال تلك الفترة".