رسمياً.. أرسنال يحسم صفقة بن وايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

نجح أرسنال في حسم صفقة المدافع الإنجليزي بن وايت لاعب فريق برايتون ليربطه بعقد طويل الأمد في لندن.

أرسنال ضم لاعب برايتون بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة ليستمر في ملعب الإمارات حتى صيف 2026 أملاً في المساهمة في إعادة الفريق إلى الألقاب الكبرى.

المدافع البالغ 23 عاماً أثبت أنه من بيأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينجح في الانضمام إلى منتخب الأسود الثلاثة وصيف أوروبا.

بن وايت لعب موسم 2019-2020 معاراً إلى ليدز يونايتد وحقق معهم بطولة شامبيونشيب، ليعيدهم إلى البريميرليج بعد غياب 16 عاماً، قبل أن يعود إلى برايتون الموسم الماضي.

أرسنال يعول على بن وايت في بناء فريقه الجديد من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا