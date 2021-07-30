طريق مصر.. يد ألمانيا تفوز على النرويج في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حقق منتخب ألمانيا انتصاره الثاني في المجموعة الأولى لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغلب منتخب ألمانيا على النرويج بنتيجة 28-23، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بأولمبياد طوكيو 2020.

وحسم المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-11.

وبالرغم من محاولات النرويج للعودة إلى اللقاء لكن لاعبو ألمانيا واصلوا تفوقهم في الشوط الثاني، لينهوا المباراة لصالحهم بفارق 5 أهداف.

وبعد فوزه على النرويج، إرتفع رصيد ألمانيا إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تراجع النرويج إلى المركز الرابع بنفس الرصيد، لكن الأفضلية للمنتخب الألماني بفارق الاهداف، حيث أنه يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة فور نهاية المجموعات.

وتلعب إسبانيا مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة في تمام الساعة 7.15.

بينما يلتقي منتخب النرويج مع نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة وتقام الأحد القادم 1 أغسطس في الساعة الـ9.15 صباحا.

يتبقى لمنتخب المانيا مواجهة أخيرة مع البرازيل في الجولة الخامسة يوم الاحد القادم 1 أغسطس المقبل في الساعة الـ12.30 ظهرا.

ويتأهل إلى دور الثمانية أول 4 فرق من كل مجموعة، بحيث يواجه أول المجموعة الأولى رابع الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى، مع متصدر المجموعة الثانية.

وفي حالة فوز المانيا على البرازيل فإنها تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، وبالتالي فإنها سوف تلتقي مع منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية الذي يخوض مواجهة عربية مع البحرين يسعى للفوز بها من أجل تأمين المركز الثاني في المجموعته.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل.