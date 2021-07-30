جدول ترتيب مجموعة يد مصر في اولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز التاريخي على السويد

بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي في نهائيات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بفوزه على نظيره السويدي، وصيف بطل كأس العالم، بنتيجة 27-22 صباح اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع منتخب مصر رصيده ل6 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن منتخب السويد، بفضل تحقيقه للفوز 3 مرات مقابل خسارة وحيدة مُني بها أمام الدنمارك -بطلة العالم وأولمبياد ريو دي جانيرو- والتي تتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط.

ولحقت مصر بالدنمارك والسويد إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، لتصبح هذه المرة الثانية التي تتغلب فيها مصر على السويد في دور المجموعات للمسابقة الأولمبية.

وكان رفاق أحمد الأحمد قد فازوا على المنتخب السويدي بنتيجة 26-25 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ليثأروا من خسارة جيل الأسطورة حسين زكي في ربع نهائي نسخة 2000 في سيدني.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تبلغ فيها مصر ربع النهائي في سابع مشاركة لها بعدما حلت سادسة عام 1996 في أولمبياد أتلانتا، وسابعة في نسخة 2000 في سيدني، ويأمل رفاق يحيى خالد وكريم هنداوي في تحقيق الأفضل في طوكيو هذا العام.

وتبقى لمصر مباراة أخيرة في دور المجموعات ضد البحرين التي أنعشت آمالها بفوزها الأول في طوكيو عندما تغلبت على اليابان المضيفة 32-30.

والتالي جدول ترتيب مجموعة يد مصر في طوكيو 2020 بعد الفوز على السويد

1- الدنمارك: 8 نقاط | له 144 هدف | عليه 106 هدف | الفرق 38 هدفًا.

2- مصر: 6 نقاط | له 124 هدف | عليه 114 | الفرق 10 أهداف.

3- السويد: 6 نقاط | له 111 هدف | له 112 هدف | الفرق سالب هدف واحد.

4- البرتغال: 2 نقاط | له 113 هدف | عليه 125 هدف | الفرق سالب 12 هدفًا.

5- البحرين: 2 نقاط | له 109 هدف | عليه 119 هدف | الفرق سالب 10 أهداف.

6- اليابان: 0 نقاط | له 115 هدف | عليه 140 هدف | الفرق سالب 25 هدفًا.