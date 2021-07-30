مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في بث مباشر بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021، المؤجلة من الجولة 26.

يخوض نادي شباب بلوزداد مواجهة شبيبة القبائل المؤجلة، وعينه على تحقيق الفوز من أجل حسم صراع اللقب مع وفاق سطيف وشبيبة الساورة لصالحه قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ويتصدر شباب بلوزداد جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 66 نقطة، من 33 مباراة، انتصر في 18 مناسبة، وتعادل في 12، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 58 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.

في المقابل، يتواجد شبيبة القبائل في المركز السابع برصيد 52 نقطة من 30 مباراة، وبفارق نقطة السادس مولودية الجزائر، ونقطتين عن الخامس مولودية وهران، اللذان لعبا 34 مباراة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، ويقام اللقاء على ملعب 20 أوت 1956.

وينقل بث مباشر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري على القناة الرياضية الجزائرية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 أحداث اللقاء أول بأول.