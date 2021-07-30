بث مباشر | مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبولونيا ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبولونيا الإيطالي، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021.

خاض بوروسيا دورتموند 3 مباريات تحضيرية خلال معسكره التحضيري الحالي في النمسا، الأولى كانت يوم 13 يوليو أمام جيسن الألماني، وفاز بهدفين نظيفين.

والثانية كانت يوم 17 يوليو أمام بوخوم، وتعرض الأصفر للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والثالثة ضد أثلتيك بيلباو الإسباني، يوم 24 يوليو، وفاز الفريق الباسكي بهدفين نظيفين.

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند وبولونيا على ملعب كاشبوينت أرينا بمدينة ألتاش النمساوية، وهو موطن نادي رايندورف ألتاش. ويستوعب الملعب 8،500، وأنشأ في عام 1990.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة بوروسيا دورتموند وبولونيا الودية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ينقل بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وبولونيا، على شبكة التلفزيون الرياضية العالمية “ESPN”، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.