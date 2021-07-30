بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وهيرتا برلين ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي وهيرتا برلين الألماني، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-7-2021.

يخوض نادي الهلال ثالث مبارياته الودية في معسكره الحالي بالنمسا، بمواجهة نادي هيرتا برلين الفائز على ليفربول أمس بنتيجة (4-3)، ونظم الزعيم إقامة هذه المباراة مع النادي الألماني بعد إلغاء مباراة إيبار الإسباني.

وتقام مباراة الهلال وهيرتا برلين على ملعب سيبودين في كارينثيا النمساوية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط نقل مباراة الهلال وهيرتا برلين، ولكن يمكن متابعة أحداث المباراة أول بأول عبر بث مباشر الخليج 365، بالإضافة إلى الاهداف.

ولعب نادي الهلال مباراتين تحضيريتين حتى الآن، الأولى كانت أمام جيليزنيشار بانتشيفو الصربي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجلها، لوسيانو فيتو هدف واحد، وصالح الشهري هدفين.

والثانية كانت أمام نادي ليغييا السلوفيني، وانتصر الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل الثلاثية كل من، محمد كنو، وصالح الشهري، وموسى ماريجا.

ولم ينظم نادي الهلال أي مباراة أخرى حتى الآن، مع إلغاء ودية فنربخشة التركي، ومن المقرر عودة الزعيم إلى السعودية قبل يوم 14 أغسطس، حيث انطلاقة رحلته في الدوري السعودي 2021/2022، بمواجهة الطائي على استاد الملك فهد الدولي.