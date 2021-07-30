الامارات | هل يستطيع الأهلي المصري المشاركة في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع الأهلي المصري المشاركة في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت قناة "إم بي سي مصر" فتح نقاش قديم حول إمكانية مشاركة بعض الأندية غير الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومن ذلك إمكانية مشاركة الأهلي المصري في أعرق مسابقة لأندية العالم في القارة العجوز. وذكر الإعلامي المصري خالد طلعت خلال مشاركته في برنامج "اللعيب" أن "الأمر ممكنا، إذا ما تقدم الأهلي بطلب للمشاركة في دوري ابطال أوروبا"، مشدداً على أن "اليوفا" لن يتردد في الموافقة على طلب النادي المصري".

وتابع: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في مصر والوطن العربي ستساعد على قبول طلبه، فضلاً عن إنجازاته في إفريقيا بحصوله على 10 ألقاب قارية، وجميعها مميزات ستجعل وجوده في دوري أبطال أوروبا إضافة كبيرة للمسابقة من الناحية الجماهيرية والتسويقية وأيضا الفنية".

وقال إن هناك أمثلة عديدة على منتخبات وأندية تشارك في مسابقات خارج قارتها. يذكر أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا كان قد اقترح خلال رئاسته الأولى للنادي على مسؤولي الاتحاد الأوروبي، فتح الباب أمام مشاركة أندية من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في المسابقة الأوروبية، وذلك لزيادة رقعة جماهيرية المسابقة في العالم.

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