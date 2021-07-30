شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفاد الزمالك من انتقال ساسي للدحيل وليس نادٍ آخر.. خطاب الفيفا يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد إعلان الدحيل القطرى التعاقد مع التونسى فرجانى ساسي، رغم رفض مسئولى القلعة البيضاء مبدأ رحيل اللاعب، لكن جاء انتقاله لصفوف الدحيل ليكون أفضل الخيارات أمام مسئولى القلعة البيضاء فى إطار القضية المرفوعة ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولى "فيفا" بعد إعلانه الرحيل قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم.

انتقال فرجانى ساسى لنادى الدحيل تحديدا وليس أى نادٍ آخر أصبح بمثابة سلاح جديد للزمالك يستطيع استخدامه فى النزاع القضائى القائم حالياً، لأنه ووفقا لمصدر مسئول داخل الزمالك، تضمنت الشكوى المرسلة منذ فترة للفيفا ضد ساسى أن نادى الدحيل القطرى يفاوض اللاعب رغم امتداد عقده مع النادى، وهذه المفاوضات تسببت فى غيابه وانقطاعه عن التدريبات، لتعد تحريضا رسميا للاعب ضد ناديه.

وأضاف المصدر الزملكاوى، أن انتقال فرجانى ساسى لنادى الدحيل تحديدا يدعم موقف الزمالك، ويؤكد ما ذكره فى خطاب الفيفا أن النادى القطرى تسبب فى تحريض اللاعب على عدم استكمال الموسم مع الزمالك، خاصة أنه سبق وطلب ضمه فى وقت سابق للمشاركة مع الفريق فى مونديال الأندية الأخير لكن الزمالك تمسك بوجوده.

وفجر مصدر مسئول داخل نادى الزمالك مفاجأة جديدة فى قضية فرجانى ساسي مؤكدا أن النادى أرسل خطابا رسميا لنادى الدحيل القطرى منذ شهور لتحذيره من التفاوض مع فرجانى ساسى نهائيا خلال الوقت الحالي، نظرا لامتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم، وأن هذه المفاوضات تؤثر على علاقة اللاعب بناديه الحالى – الزمالك – نظرا لانقطاعه عن التدريبات منذ بدء المفاوضات ورفضه المشاركة فى المباريات.

وأضاف المصدر، أن خطاب الزمالك المرسل لنادى الدحيل لم يتم الإعلان عنه وقتها نظرا لعدم إعلان النادى القطرى بشكل رسمى التفاوض مع فرجانى ساسى أو إعلان اللاعب انتقاله للدحيل، لذا تم إرسال الخطاب لحفظ حقوق الزمالك بعد الأنباء التى تلقاها النادى تفيد بتفاوض النادى القطرى مع ساسى وهو ما أثبتته الأيام صحته فى النهاية.