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حمدى النقاز لـ"الخليج 365": كل ما يتردد عن عودتى للزمالك غير صحيح

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي، حقيقة الأنباء الواردة حول عودته من جديد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن إدارة القلعة البيضاء تلقت ترشيحًا بعودة النقاز من جديد وأن اللاعب لديه رغبة فى ذلك.

 

وأكد حمدى النقاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا أساس من الصحة للأخبار المتداولة حول عودته لصفوف الزمالك من جديد، وقال اللاعب بالنص، "الكلام مش صح خالص ومافيش الكلام ده.. ناس كدابة أوى".

 

وكان الزمالك قام بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع وحصل على حكم من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

 

وسبق وخاض حمدى النقاز تجربة احترافية في صفوف نادي الزمالك قبل إعلانه فسخ التعاقد من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية ودخوله في صراع قضائي مع القلعة البيضاء.

 

وكشفت تقارير صحفية أن التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى على أعتاب الرحيل عن الفريق بداية من الموسم الجديد 2021 / 2022 للبحث عن فريق أخر.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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