شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز لـ"الخليج 365": كل ما يتردد عن عودتى للزمالك غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي، حقيقة الأنباء الواردة حول عودته من جديد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن إدارة القلعة البيضاء تلقت ترشيحًا بعودة النقاز من جديد وأن اللاعب لديه رغبة فى ذلك.

وأكد حمدى النقاز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا أساس من الصحة للأخبار المتداولة حول عودته لصفوف الزمالك من جديد، وقال اللاعب بالنص، "الكلام مش صح خالص ومافيش الكلام ده.. ناس كدابة أوى".

وكان الزمالك قام بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع وحصل على حكم من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.