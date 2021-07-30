شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يوقع عقود تدريب سيراميكا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، جلسة مع معتز البطاوى المدير الرياضي للنادى مساء اليوم، الجمعة، للاتفاق على تفاصيل التعاقد وتوقيع العقود الجديدة، بعدما تولى شعبان المسئولية مجددا عقب رحيل ضياء السيد عن القيادة الفنية للفريق.

وقال البطاوى فى تصريحات لليوم السابع، إن الجهاز الفني المعاون لهيثم شعبان تم حسمه وبنسبة كبيرة لن يشهد تغييرات عن الجهاز الفنى الذى بدأ الموسم، موضحا أن مدة التعاقد سيتم حسمها خلال الجلسة.

واتفق الطرفان (الببطاوى وشعبان) على الكشف عن تفاصيل التعاقد والجهاز الفني بالكامل فى بيان رسمي مساء اليوم الجمعة.

من جهته، أكد هيثم شعبان، المدير الفنى العائد لقيادة فريق سيراميكا، أن علاقته مع مجلس إدارة النادي أكبر من اختزالها فى العمل فقط، مشددًا على أن نادى سيراميكا بيته، ويشعر بروح الأجواء الأسرية بين جدرانه.

وأضاف المدير الفني العائد لسيراميكا أنه لم يتردد فى قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستغرق ثوان معدودة، معتبرًا الدعوة أمر تكليف، لا يمكن التفكير فيه، خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك كامل في تكوينه،واختيار كل عناصره.

وتابع شعبان، "أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات،أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق عن النتائج خلال الأونة الأخيرة.

وأضاف، "نستهدف مبدئيًا تحسين النتائج، واعادة ترتيب الأوراق بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم في اعادة تقييم الموقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق في التزام كل اللاعبين، وادراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، بين أكثر من فريق، ما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النطر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة.

اختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لضياء السيد، المدير الفني السابق لنادي سيراميكاوجهازه المعاون، على الفترة التي قاد خلالها مسيرة الفريق، مشيرًا إلى أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، وغياب التوفيق لا يقلل أبدًا من شأن الجهاز الفني السابق.