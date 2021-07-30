شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العرض المالى للأهلي لضم ميكيسوني من سيمبا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادى الأهلى محاولاتهم لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال ميركاتو الصيف الجارى، وفتح الأهلى الفترة الماضية خطوط اتصال مع أكثر من لاعب أجنبى تمهيداً للتعاقد معهم خلال الصيف.

ويُعد الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى أحد أبرز اللاعبين المُرشحين للانتقال للقلعة الحمراء، بعدما نال إشادة الجهاز الفنى ومسئولى القلعة الحمراء.

وتفاوض الأهلى مع سيمبا الأيام الماضية للحصول على خدمات اللاعب الموزمبيقى، وبدأ الأهلى عرضه لإتمام الصفقة بمليون و200 ألف دولار، قبل أن يرفع المقابل المالى إلى مليون و500 ألف دولار، وهناك مرونة من سيمبا لإتمام الصفقة، ورفض عرض كايزر تشيفز الجنوب أفريقى باعتبار عرض الأهلى الأكثر جدية.

ويرغب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى التعاقد مع لويس ميكيسونى باعتباره لاعباً مهارياً ويجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة الأهلى ودخلت فى مفاوضات لضم لاعب سيمبا.

ويعد ميكيسونى الخيار الأول لدى إدارة الأهلى بشأن تدعيمات الصيف، ولكن يتبقى لاعب أجنبى آخر من جنوب أفريقيا يرغب موسيمانى فى التعاقد معه، إلا أن الأمر يتوقف على موقف اللاعبين الأجانب الحاليين من التسويق، بعدما استقر الرأى على رحيل الكونغولى والتر بواليا، وقد يتم رحيل لاعب أجنبى آخر سواء أليو ديانج أو جونيور أجايى.