شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 10/0 أكبر فوز لمنتخب الفراعنة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك المنتخب الأولمبي لكرة القدم سجلًا حافلًا من المشاركات بالدورات الأولمبية، حيث شارك الفراعنة في 12 دورة آخرها في دورة الألعاب المقامة حالياً طوكيو 2020، والتي تأهل فيها الفراعنة إلى ربع النهائي، بينا كانت المشاركة الأولى في دورة انتويرب ببلجيكا عام 1920.

وتمكن المنتخب المصري لكرة القدم من بلوغ الدور نصف نهائي للدورات الأولمبية في مرتين الأولى كانت بدورة أمستردام 1928 والثانية بطوكيو 1964، ووقف الطليان في المرة الأولى والألمان في الثانية حائلان دون حصول الفراعنة على الميدالية البرونزية عقب خسارة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في المناسبتين.

ويعد اللاعب حسن علوبة هو أول من سجل للمنتخب المصري لكرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، وذلك في شباك المنتخب الإيطالي في لقاء خسره الفراعنة بهدفين بمستهل مشوارهما بدورة انفجرس ببلجيكا 1920.

بينما حقق مصطفى رياض هداف فريق نادي الترسانة ومنتخب مصر الأولمبي رقماً قياسياً للاعبي مصر في تسجيل الأهداف في مباراة واحدة بنصف دستة أهداف كاملة يغزو بها شباك المنتخب الكوري الجنوبي بدورة طوكيو 1964، حيث زار رياض شباك المنافس 6 مرات في فوز ساحق للفراعنة بعشرة أهداف نظيفة ليتصدر قائمة هدافي الفراعنة في الأولمبياد.

ويأتي بعد مصطفى رياض كل من، علي رياض برصيد 5 أهداف، ثم مختار التتش والسيد الضظوي برصيد 4 أهداف لكل منهما، و رفعت عطية برصيد 3 أهداف، وأخيراً محمد صلاح برصيد 3أهداف أيضاً.