تعرف على منافسات المصريين غداً فى أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة المصرية منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، غداً السبت، ويخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم مباراة مهمة فى الثانية عشرة ظهرغد، عندما يلتقي نظيره البرازيلى، حامل الميدالية الذهبية عن دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت في ريو دي جانيرو، حيث يأمل أبناء شوقي غريب فى مواصلة المفاجآت وتشريف القارة السمراء.

ويخوض عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي منافسات الزوجي المختلط للتراب، والزهراء شعبان بمنافسات البندقية 50 متر سيدات، ويلعب سيف شريف فى تصفيات الجمباز.

وشهدت نتائج البعثة المصرية، خلال منافسات اليوم الجمعة، إنجازاً مميزاً لفراعنة اليد، حيث فاز المنتخب الأولمبي على السويد فى دور المجموعات بنتيجة 27/22، ويعد هذا الفوز هو الثانى فى تاريخ مواجهات المنتخبين والتى بلغت 11 مواجهة بعد لقاء الأولمبياد، بعد الفوز 26 -25 فى أولمبياد ريو دي جانيرو فى البرازيل.

وشهدت المباراة تألق كريم هنداوى "كاتونجا" حارس عرين فراعنة اليد، بعد تصديه للكثير من الفرص الخطيرة والحفاظ على فارق الأهداف لضمان تقدم المنتخب الوطني، كريم هنداوى نجح فى التصدى لـ17 تسديدة من إجمالى 38 تصويبة بنسبة نجاح 45%، ما يجعله رجل مباراة مصر والسويد بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء.

أما في منافسات السباحة ففشل الثنائي، فريدة عثمان وعلي خلف الله، في التأهل من منافسات 50 متر سباحة حرة، بعدما احتل خلف الله المركز الـ 24 بمنافسات الرجال، واحتلت فريدة عثمان المركز 24 أيضاً بمنافسات السيدات، حيث يتأهل أفضل 16 لاعب فقط إلى نصف النهائي، وانسحب مروان القماش من منافسات 1500 متر بسبب آلام الركبة.

وأنهى الشراع المصري مشاركته في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال "علي بدوي" المركز ٣٤ في مسابقة الرجال، واحتلال "خلود منسي" المركز ٤١ في مسابقة السيدات، يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى لسيدات مصر في الشراع على يد "خلود منسي"

بذلك يصبح الشراع هو تاسع الألعاب التي أنهت مصر مشاركتها بها من أصل ٢٤ لعبة، "القوس والسهم - الريشة الطائرة - الملاكمة - الجودو - التجديف - الشراع - التايكوندو - التنس - الترايثلون".