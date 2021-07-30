الامارات | منشور على "فيسبوك" يورط مترجم الأهلي.. "تزوير عينات الزمالك ورشاوى وضربات جزاء!"

شكرا لقرائتكم خبر عن منشور على "فيسبوك" يورط مترجم الأهلي.. "تزوير عينات الزمالك ورشاوى وضربات جزاء!" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار منشور على حساب الدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جدلاً واسعاً بين الجماهير المصرية، لاسيما أنه حمل إساءات للرياضة المصرية واتهامات لاتحاد الكرة المصري ورموز كروية في البلاد فضلاً عن تطرقه إلى رشاوى أبرزها للحكم مصطفى غربال الذي أدار النسخة قبل الماضية لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمصلحة الأهلي على حساب الزمالك!.

وبعد انتشار المنشور سارع مترجم الأهلي لتكذيبه وقال في بيان على الموقع الرسمي لناديه: "إن كل ما كتب على حسابي ليس لي أي علاقة به، ولا أعلم عنه شيئًا، وكلام عار تمامًا من الصحة"، مشيراً إلى أن حسابه تعرض للسرقة والاختراق.

وكتب الشخص المجهول الذي قام بسرقة حساب الدكتور عمرو محب، وفقاً لرواية الأخير: "أعلن تقديم استقالتي فقد استخرت الله في هذا القرار، لان ما يفعله النادي الاهلي من دفع مستحقات للحكام أمر غير جيد وتتراجع الكرة المصرية.. الرياضة المصرية بقيادة الدكتور اشرف صبحي في تراجع هذا الوزير عقد اتفاق مع الكابتن الخطيب وفرج عامر وحسن مصطفى قبل لقاء افريقيا واستقروا على تزوير عينات لاعبي الزمالك بالاتفاق مع موسيماني باستبعاد لاعبين من الاهلي لن تؤثر على اللقاء".

وجاء في المنشور المزعوم لمترجم النادي الأهلي: "تم ايضا الاتفاق على استبعاد الحكم رضوان جيد والاستعانة بالحكم مصطفى غربال الذي تقاضي 10ملايين جنيه في الغردقة مقابل عدم احتساب ضربات جزاء للزمالك بعلم الوزير واتفقو على رحيل مجلس مرتضى منصور لانه يهدد مجلس الاهلي لدورة انتخابات جديدة، الرياضة في مصر في طريقها للايقاف من قبل الفيفا".

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