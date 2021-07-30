الامارات | بعد سبعة أيام في أولمبياد طوكيو.. 4 دول عربية متوجة منها ذهبية واحدة لتونس (بالصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سبعة أيام في أولمبياد طوكيو.. 4 دول عربية متوجة منها ذهبية واحدة لتونس (بالصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت البعثات العربية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المستمرة حتى الثامن من أغسطس المقبل الصيام عن التتويج لليوم الرابع على التوالي لتتوقف حصيلة المنتخبات العربية عند 6 ميداليات متنوعة، أحرزتها 4 دول عربية هي تونس، الأردن، الكويت، ومصر، حيث لم يشهد اليوم أيضا أي تتويج للمنتخبات العربية في مختلف الألعاب.

وتتصدر تونس الدول العربية المشاركة في البطولة، بإحراز ميداليتين ذهبية للسباح الذهبي أحمد الحفناوي في سباحة 400 م حرة، وفضية للاعب محمد الجندوبي، في رياضة التايكواندو. في المقابل نجحت الأردن في خطف ميدالية فضية أيضاً في لعبة التايكواندو، وذلك من خلال البطل صالح الشرباتي البالغ 22 عاما".

وفي نفس الرياضة التي نجحت المنتخبات العربية في الفوز فيها بأربع ميداليات، فازت اللاعبة المصرية هدايا ملاك، ومواطنها سيف عيسى بميداليتين برونزيتين. وفي الرماية نجحت الكويت في خطف برونزية عن طريق المخضرم عبدالله الرشيدي (58 عاماً). ومن المتوقع أن تحمل بعض الرياضات وخاصة ألعاب القوى في الأيام المقبلة أخبارا سارة للعرب، مع توقعات بإحراز ميداليات متنوعة في فئات مختلفة.

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