شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف تحذير الدحيل قبل التعاقد مع فرجانى ساسي فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة جديدة فى قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الذى أعلن نادي الدحيل القطرى التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات منذ ساعات قليلة، رغم تأكيد النادى الأبيض استمرار عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف المصدر الزملكاوي أن النادى أرسل خطابا رسميا لنادى الدحيل القطري منذ شهور لتحذيره من التفاوض مع فرجاني ساسي نهائيا خلال الوقت الحالي، نظرا لامتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم، وأن هذه المفاوضات تؤثر علي علاقة اللاعب بناديه الحالي – الزمالك – نظرا لانقطاعه عن التدريبات منذ بدء المفاوضات ورفضه المشاركة في المباريات.

وأضاف المصدر، أن خطاب الزمالك المرسل لنادى الدحيل لم يتم الإعلان عنه وقتها نظرا لعدم إعلان النادي القطري بشكل رسمي التفاوض مع فرجاني ساسي أو إعلان اللاعب انتقاله للدحيل، لذا تم إرسال الخطاب لحفظ حقوق الزمالك بعد الأنباء التي تلقاها النادي تفيد بتفاوض النادي القطري مع ساسي وهو ما أثبتته الأيام صحته في النهاية.

من جهته، أكد خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض السابق، اختار وجهته المقبلة بعد الإعلان الرسمى عن انتقاله للدحيل القطرى، مشددًا على أن الزمالك سيكون له الحق فى الحفاظ على حقوقه الرسمية تجاه اللاعب.

وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامجه زملكاوى، المُذاع عبر قناة نادى الزمالك: "تم الإعلان رسميًا عن انتقال فرجانى ساسى إلى نادى الدحيل القطرى فى النهاية هو حر فى اختيار قراره هو اختار طريقه وربنا يوفقه"، مضيفًا: "فرجانى كان لاعبًا مهمًا فى الزمالك ولكنه اختار ان يؤمن مستقبله المادى بانتقاله للدحيل القطرى الذى لم يأتى من أجل تطوير المستوى الفنى لديه أو يعلى اسمه فنيًا ولكنه ارتباط أكثر منه ماديًا فى هذا السن هو فضل تأمين مستقبله ماديًا وهذا وارد أن يحدث فى كرة القدم".

أشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن مسئولى القلعة البيضاء من حقهم فى هذا الوقت الحفاظ على حقوقهم تجاه فرجانى ساسى، بعد الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى الدحيل القطرى، قائلاً: "الاتحاد الدولى لكرة القدم نفسه على موقعه الرسمى يؤكد أن انتهاء الموسم الكروى فى مصر سيكون يوم 26 أغسطس المقبل، وبعد التأجيل الجديد الذى أعلن عنه اتحاد الكرة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، سيمتدد الموسم لشهر إضافى جديد".

استكمل الغندور تصريحاته قائلاً: "الدحيل سيخاطب الاتحاد القطرى لمخاطبة الاتحاد المصرى لإرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى وهو ما لم يفعله اتحاد الكرة، لأن السيستم لن يفتح قبل انتهاء الموسم الرياضى فى مصر، لذا نحن مُقبلين على أزمة ونزاع قانونى وكل واحد سيطالب بحقه سواء فرجانى ساسى أو نادى الزمالك".

وواص الغندور: "جماهير الزمالك تتعامل عاطفيًا زيادة عن اللزوم مع اللاعبين فى الوقت الذى يبحث فيه اللاعب المحترف دائمًا على مصلحته فقط، هو اتخذ قراره هو ووكيل أعماله منذ 3 أشهر بعدم التجديد للزمالك أو الرد على المسئولين وعندما خرجت للجماهير وقلت لهم هذه المعلومات تم الهجوم علىٌ".

اختتم: "فرجانى ساسى قبل كأس العالم للأندية كان يريد أن يحصل من نادى الزمالك لتجديد عقده، 2 مليون و400 ألف يورو صافى الضرائب، والزمالك هو من يتحمل الضرائب"، متابعًا: "اتحاد الكرة عند توثيق عقد اللاعب يحصل على نسبة من العقد قد تتعدى 14% وساسى كان يريد أن يتحمل الزمالك هذه النسبة"، مختتمًا: "الزمالك بهذه الحسبة كان سيدفع لساسى 3 مليون يورو فى العام، فى الثلاث سنوات 180 مليون جنيه".