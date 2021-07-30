شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعتذر لأهالى مركز الصف بسبب سوء تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة بسبب سوء تفاهم، وكتب شريف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "بشكر أهلي فى مركز الصف الجيزة على دعمهم لى الفترة اللي فاتت، أنا بكتب الكلام ده لأني وصلي بعض معلومات من أقاربي هناك أنهم زعلانين مني لأساب لم أكن أقصدها إطلاقا، وسوء فهم لا أكثر".

وأضاف مهاجم الأهلي، "سوء الفهم جاء بسبب ظهوري إعلاميًا وعند سؤالي أنت من أى مكان أقول من مصر القديمة، والزعل جاء نتيجه إني بقول إني من مصر القديمة، الحقيقة عند سؤالي بقول مصر القديمة لأني ولدت وتربيت فيها، لم أقصد إطلاقًا أن أنفى الصف، الصف بلد امي وأبي وعائلتي لم أقصد شيء أقول إني من مصر القديمة لأن سؤالي موجه أين ولدت ف ذكر مصر القديمه حسب سؤالي، فى الآخر بعتذر جدا لجميع اهالي الصف أهلي وحبايبي وشكرًا علي دعمكم الفتره الي فاتت، شكر خاص لعائله الشريف الفهمييين مركز الصف".



محمد شريف

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.