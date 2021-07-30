7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر لليد يهزم السويد 27/22 ويتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو، والمنتخب الأولمبى بالأحمر والأبيض والأسود أمام البرازيل غدا.

منتخب مصر لليد يهزم السويد 27/22 ويتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو

واصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

المنتخب الأولمبى بالأحمر والأبيض والأسود أمام البرازيل غدا

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020، والذى عقد منذ قليل، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود فى مواجهة راقصى السامبا الذين يظهرون بزيهم التقليدى الأصفر والأزرق.

إسلام جابر يزاحم "شيكابالا" على مقعد فى التشكيل الأساسى للزمالك

يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وإسلام جابر جناح الفريق، للاعتماد على أحدهما فى المباراة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى تم تأجيلها نظرا لتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الثمانية فى أولمبياد طوكيو، حيث تأتى المفاضلة التى يجريها كارتيرون نظرا لحاجته للدفع بواحد من الثنائى إلى جانب زيزو وأشرف بن شرقى فى الخط الأمامى لتعويض غياب يوسف أوباما عن المباراة الرسمية المقبلة والذى يأتى غيابه للإيقاف.

الأهلي يرفض عروض السعودية لضم حسين الشحات فى الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي العروض المقدمة لشراء خدمات حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل حاجة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لجهود اللاعب في الفترة القادمة وعدم وجود رغبة في التخلي عنه، رافضين مناقشة أى عرض خارجى للحصول على خدمات اللاعب فى الوقت الراهن.

صالح جمعة يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس اليوم

يخضع اليوم الجمعة، صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا، لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، حيث سقط صالح جمعة، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

الطلائع يحصل على موافقة بيراميدز لاستمرار ناصر منسى بالفريق

رحب نادى بيراميدز برغبة طلائع الجيش فى استمرار ناصر منسى مهاجم الفريق بالموسم الجديد، وتنتهى إعارة ناصر منسى مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، ودخل الناديان فى مفاوضات لتمديد الإعارة أو شراء مهاجم المنتخب الأولمبى الموجود فى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

فريدة عثمان تودع سباق 50 متر سباحة حرة بأولمبياد طوكيو فى المركز 24

أنهت السباحة المصرية فريدة عثمان سباق التصفية الثامنة من سباق 50 متر حرة فى المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واستقرت فريدة عثمان فى المركز 24 بشكل عام ليتأكد عدم تأهلها لنصف النهائي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 11 تصفية إلى نصف النهائي.