شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع يُسجل رقما قياسيا بعد تأهل مصر إلى ربع نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، عن تسجيل يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، رقمًا قياسيًا فى تاريخ مشاركات مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعدما حسم فراعنة اليد التأهل إلى دور ربع النهائى من الأولمبياد، عقب احتلال مصر المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز الذى حققه المنتخب على السويد بنتيجة 27- 22.

منتخب مصر لكرة اليد .. يحيى الدرع يسجل هدفا من تصويبة بلغت سرعتها 117 كم/الساعة

ذكر الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر موقعه الرسمى فى تقريره عن مباراة مصر والسويد فى دور المجموعات بأولمبياد طوكيو، أن يحيى الدرع سجل هدفًا من تصويبة بلغت سرعتها 117 كم/الساعة، وهو رقم قياسى فى البطولة، بعدما أكد الاتحاد الدولى لكرة اليد تحطيم الدرع للرقم السابق فى البطولة والذى كان من نصيب البرازيلي جواو سيلفا 109 كم/ساعة.

منتخب مصر لكرة اليد .. الاتحاد الدولى لكرة اليد: تسديدة يحيى الدرع رائعة

وجاء وفقًا لما ذكره الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد: "تسديدة رائعة من يحيى الدرع تترك أندرياس باليكا دون رد فعل، ليسجل بهذا أسرع هدف فى طوكيو 2020، حيث سجل 117 كم / ساعة، أسرع بثمانية كيلومترات في الساعة من الرقم القياسى السابق، الذى سجله الظهير البرازيلى جواو بيدرو سيلفا.

منتخب مصر لكرة اليد ينجح فى التأهل إلى دور ربع النهائى من أولمبياد طوكيو 2020

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى دور ربع النهائى من أولمبياد طوكيو 2020، مباشرة بعدما حقق الفوز فى ثلاثة مباريات بدور المجموعات أمام البرتغال واليابان والسويد وخسر فى مباراة وحيدة أمام الدنمارك، فيما تنتظره مباراة أخيرة أمام البحرين فجر الأحد المقبل.

منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز الثانى على السويد

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز الثانى على صاحب التصنيف الثانى فى العالم منتخب السويد، وذلك فى تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق وأن حقق فراعنة اليد الفوز على السويد فى نهائيات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، بنتيجة 26 – 25، قبل أن يحقق الفوز الثانى اليوم ويتأهل لدور ربع النهائى من أولمبياد طوكيو 2020.