شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب ضم محمد عواد والزمالك يؤجل الحسم لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك للحصول على خدماته فى الميركاتو الصيفى، فى ظل حاجة النادى السماوى للتعاقد مع حارس مرمى وتعويض غياب أحمد الشناوى الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب عن فريقه لعدة أشهر.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن عواد دخل حسابات بيراميدز بقوة والنادى الأبيض سيحسم مصير الصفقة بشكل نهائى عقب نهاية الموسم، خاصة أن هناك رغبة قوية لدى الزمالك للتعاقد مع بعض لاعبى بيراميدز، وبالتالى قد تحدث صفقة تبادلية كبرى تشهد انتقال لاعبين بين الناديين قد يكون أحدهم محمد عواد حال موافقة الجهاز الفنى على إتمام الصفقة.

واستقر نادى الزمالك بنسبة كبيرة على رحيل أحد الحراس الثلاثة الكبار الموجودين فى القائمة الحالية ويعد الأقرب هو محمد عواد نظرا لعقده المالى السنوى الكبير، ولكن الحسم والقرار النهائى سيكون بعد نهاية الموسم بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

من ناحية أخرى، احتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، مطلع الشهر الجارى، بعيد ميلاده الـ "29" لاسيما أنه من مواليد 6 يوليو 1992، ولعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالى دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 “كلين شيت”.

لعب محمد عواد، معارًا لنادى المصرى البورسعيدى عام 2015 من النادى الإسماعيلي، وشارك فى 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالى دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 “كلين شيت”.

وخاض حارس الزمالك الحالى تجربة احتراف قصيرة فى الدورى السعودي، مع نادى الوحدة، ولعب له معارًا من النادى الإسماعيلى من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، وشارك مع الفريق فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 “كلين شيت”، وحصل على انذار وحيد.

انضم عواد لنادى الزمالك فى صيف 2019،وتوج مع الفريق الابيض بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصرى على حساب النادى الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى على حساب فريق الترجى التونسي.

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبى بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه فى مباراة.