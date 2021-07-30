شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الأهلي مع قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوز الأهلى على أسوان بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، تترقب جماهير القلعة الحمراء مباريات الفريق الفترة المقبلة فى بطولة الدورى، خاصة بعدما اقترب المارد الأحمر من قمة الدورى.

فى التقرير التالى، نرصد استعداد الأهلى وبرنامجه للفترة المقبلة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل بطولة الدورى بسبب تأهل مصر لربع نهائى أولمبياد طوكيو.

س: ما هى ارتباطات الأهلى المقبلة محلياً؟

ج: الأهلى كان ينتظره مباراة فى الدورى مع وادى دجلة الاثنين المقبل، ولكن اتحاد الكرة أعلن تأجيل جميع مباريات الدورى بعد تأهل منتخبنا الأولمبى لربع نهائى الأولمبياد المقامة حالياً فى طوكيو.

ما هو موعد مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو؟

ج: مباراة مصر والبرازيل تقام فى الثانية عشرة ظهر غد، السبت، بتوقيت القاهرة.

س: وماذا عن جدول الدورى بعد تأجيل مبارياته؟

ج: اتحاد الكرة أكد أن الجدول الجديد سيتم إعلانه صباح الأحد، حسب نتيجة مباراة مصر والبرازيل.

س: متى يعود الدورى بعدما تم تأجيله خلال الساعات الماضية؟

ج: حسب تأكيدات أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، فإن الدورى سيعود يوم 5 أو 6 أغسطس المقبل، لو خسر منتخب مصر من البرازيل غداً، أما لو فاز الفراعنة فمن المقرر أن ينتهى الدورى يوم 9 أو 10 أغسطس.

س: كيف تعامل الأهلى مع قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الدوري؟

ج: الأهلى منح لاعبيه راحة 3 أيام بعد الفوز على أسوان أمس، وينتظر جدول الدورى بعد العودة من الراحة للاستعداد للفترة المقبلة.