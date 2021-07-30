شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات فى الدورى = 7 أهداف + 8 أسيست × 23 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حسين الشحات، جناح النادى الأهلى، تألقه مع الفريق فى المباريات الأخيرة، بعدما أصبح لاعباً مؤثراً جداً فى فوز المارد الأحمر بالمباريات، وآخرها مباراة الأهلى وأسوان التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتمكن حسين الشحات، الذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، من صناعة هدفين من أصل 3 أهداف فى شباك أسوان، حيث صنع الهدف الأول لمحمود كهربا والثالث للكونغولى والتر بواليا.

ورفع حسين الشحات رصيده فى الأهداف لـ15 هدفا خلال 23 مباراة فى الدورى هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه.

وتعرض حسين الشحات لانتقادات قوية من جماهير الأهلى بعد ظهوره بمستوى ضعيف، إلا أن اللاعب استعاد مستواه المعهود ونال إشادة الجميع، خاصة منذ مباراة الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا التى حصد الفريق على لقبها للمرة العاشرة فى تاريخه.

وتمكن الأهلى من تحقيق فوز مهم على أسوان بنتيجة 3-1 فى إطار مباريات المؤجلة من الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت .

وجاء هدف الاهلى الأول عن طريق اللاعب محمود كهربا، فى الدقيقة 22 من الشوط الاول، بعد اسيست مميز من الشحات من الخلف لتصل إلى كهربا الذى يسددها مباشرة فى مرمى أسوان وجاء هدف الاهلى الثانى عن طريق محمد شريف فى الدقيقة 65، بعد عرضية من على معلول من الناحية اليسرى وجاء هدف أسوان عن طريق اللاعب إيمانويل ايجيبتور فى الدقيقة 85 واختتم أهداف الأهلى والتر بواليا فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النادى الأهلى إلى 58 نقطة فى وصافة الدوري، ويقترب خطوة من صدارة الدوري، ويهدد تتويج الزمالك بالدورى الذى يتصدر برصيد 61 نقطة، ويحتاج الأهلى للفوز بكافة مبارياته فى الدورى ويقتنص اللقب دون النظر الى نتائج الزمالك، بينما أسوان يظل فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.