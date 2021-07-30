جلسات تحفيزية من الثلاثة الكبار بالمنتخب الأولمبى للاعبين قبل مواجهة البرازيل

القاهرة - سامية سيد - يعقد اللاعبون الثلاثة الكبار فى المنتخب الأولمبى "محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش" جلسات تحفيز للاعبين لحثهم على بذل قصارى جهدهم فى مباراة مصر والبرازيل غدا السبت فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

وتعاهد لاعبو المنتخب الأولمبى على استمرار الروح القتالية فى مباراة الغد، والعمل على الفوز من أجل استمرار المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى وحصد ميدالية أولمبية.

وتقام مباراة مصر والبرازيل غدا السبت فى دور الثمانية فى بطولة أولمبياد طوكيو، باستاد سايتامى 2002، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والزحف نحو المراكز الثلاثة الأولى وتحقيق ميدالية أولمبية.

ويعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة فى فى مباراة مصر والبرازيل غدا، هو محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.

وفى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى.

ومن المقرر أن يلعب العملاق البرازيلى مباراة اليوم بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر هو سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.