صحيفة برازيلية تحذر من الشناوي قبل موقعة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفردت الصحافة البرازيلية مساحة للحديث عن المباراة المقبلة أمام المنتخب المصري في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، لكن التركيز كان على الدولي محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي يوم السبت ضمن مباريات ربع نهائي منافسات الرجال في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وذكرت صحيفة uol من خلال تقرير نشرته اليوم أنه إذا ما أراد المنتخب البرازيلي المرور إلى الدور المقبل فإنه عليهم هزيمة الحارس محمد الشناوي.

وأضافت : "إذا أراد المنتخب البرازيلي الفوز عليهم هزيمة الحارس الشناوي والذي يُعامل كـ"بطل" في أفريقيان كما أن الجماهير في البرازيل تعرفه خاصة بعد المباراة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية منذ 5 شهور مضت في العاصمة القطرية الدوحة."

وذكرت الصحيفة واقعة الشناوي في بطولة كأس العالم 2018 والتي جرت في روسيا، عندما رفض الشناوي استلام جائزة رجل المباراة أمام اوروجواي لأسباب دينية.