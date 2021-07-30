سرقة حساب مترجم موسيماني على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، أن الحساب الخاص بعمرو محب مترجم المدرب بيتسو موسيماني على فيسبوك قد تعرض للسرقة.

ونشر الأهلي عبر بيان رسمي قصير: "تعرض حساب الدكتور عمرو محب مترجم الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للسرقة وجار العمل على استعادة الحساب".

وقال محب في نفس البيان والذي نشره الأهلي عبر حسابه على تويتر: "كل ما يُكتب على الحساب ليس له أي علاقة به، ولا أعلم عنه شيء، وكلام عار من الصحة".

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز يوم الخميس على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في إحدى مؤجلات دوري We المصري.