الإثيوبي باريجا يحصد ذهبية سباق 10 آلاف متر للرجال في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

توج الإثيوبي سلمون باريجا بالميدالية الذهبية لسباق 10 آلاف متر للرجال ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة.

وفرض باريجا سيطرته على السباق التكتيكي وسجل مطاردة مثيرة مع أصحاب الصدارة قبل أن يعبر خط النهاية متفوقا على الأوغندي جوشوا تشيبتيجي.

وأحرز باريجا الميدالية الذهبية بعدما أنهى السباق في 27 دقيقة و22ر43 ثانية متفوقا بفارق 41ر0 ثانية على تشيبتيجي خلال السباق الذي امتد لـ25 لفة.

ونال الأوغندي الأخر ياكوب كيبليمو الميدالية البرونزية مسجلا 27 دقيقة و66ر43 ثانية.