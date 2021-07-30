الدرع: لدينا حلم نقاتل من أجله.. صححنا الأخطاء أمام السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث نجم المنتخب المصري لكرة اليد، يحيى الدرع بعد التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق المنتخب المصري فوزًا رائعًا على نظيره السويدي بنتيجة 27/22 ليحجز بذلك بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في الأولمبياد منذ عام 2000.

وقال الدرع: "إنه شعور رائع، إنجاز عظيم لهذا الجيل، بدأنا في بطولة العالم الماضية قدمنا مباريات كبيرة وعروض رائعة ونحن الآن وصلنا إلى ربع نهائي الأولمبياد، نعمل على الحفاظ على الأداء، هذا هو حلمنا ونريد القتال من أجل."

وأضاف: "كنا بحاجة للفوز في مباراة عالية المستوى من أجل التحلي بالثقة، على الرغم من الفوز اليوم إلا أنه هناك العديد من الأخطاء ظهرت علينا العمل عليها، لعبنا كفريق وهذا أمر مهم جدًا، نعم لدينا مهارات وقدرات فردية لكن اليوم كان هناك عمل جماعي، هناك روح، دافع هناك جوع لحصد المزيد وشغف بالفوز."

وأشاد الدرع بروح الفريق حيث قال: "الفريق بالكامل يساعد بعضهم البعض، لا أحد يفكر في نفسه، هذا أمر مهم للغاية، والآن علينا أن ننظر للأمام، علينا أن نتعلم من الأخطاء، فزنا على فريق قوي، هذه ليست النهاية، بل مجرد بداية."

وعن مفتاح الفوز على السويد : قمنا بالتحضير للمباراة بشكل قوي، رأينا الأخطاء التي وقعنا فيها وقمنا بالتصحيح سواء في طريقة اللعب أو الأخطاء، عليك أن تنظر إلى ورقة الأهداف ستجد معظم اللاعبين سجلوا."