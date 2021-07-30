ولي عهد اليابان يحضر حفل ختام أولمبياد طوكيو بدلا من الإمبراطور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن القصر الإمبراطوري في اليابان اليوم الجمعة أن ولي العهد أكيشينو سيحضر حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة طوكيو، بدلا من الإمبراطور ناروهيتو.

ويقام حفل الختام في الاستاد الأولمبي بطوكيو في الثامن من أغسطس المقبل، بدون حضور جماهير، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الإمبراطور ناروهيتو قد افتتح الأولمبياد رسميا خلال حفل الافتتاح الذي احتضنه الاستاد الأولمبي يوم الجمعة الماضي.

ولكن على عكس ما كان عليه الحال في عام 1964 عندما افتتح جد ناروهيتو أول دورة أولمبية صيفية تستضيفها طوكيو، غابت كلمة "ايواي" (احتفال) عن نص إعلان افتتاح الأولمبياد.

وجاء غياب تلك الكلمة ليعكس الحالة المزاجية السائدة بين الجماهير اليابانية في الوقت الحالي، حيث انقسمت آراء اليابانيين حول إقامة الأولمبياد في ظل أزمة الجائحة، وواجهت الدورة معارضة من أغلب اليابانيين، طبقا لما أظهرته عدة استطلاعات رأي.

وكان مسؤول بارز في القصر الإمبراطوري قد أثار ضجة مؤخرا عندما قال إنه في تقديره، يشارك الإمبراطور ناروهيتو الكثيرين من مواطنيه في المخاوف بشأن انتشار عدوى كورونا خلال الأولمبياد.

وتزايد عدد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى في طوكيو لثلاثة أيام متتالية حتى سجلت العاصمة أمس الخميس 3865 حالة جديدة، وقد سجلت اليابان بشكل عام أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة، وذلك للمرة الأولى.