الامارات | النوبي يختتم غداً مشاركة الإمارات في أولمبياد طوكيو بسباق 100 متر عدو

شكرا لقرائتكم خبر عن النوبي يختتم غداً مشاركة الإمارات في أولمبياد طوكيو بسباق 100 متر عدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم غداً عداء المنتخب الوطني، محمد حسن النوبي، المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس) بمشاركة 11839رياضي يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية، إذ يخوض منافسات سباق 100 متر على الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو. ويسعى النوبي إلى تحقيق هدف رئيس بالنسبة له، وهو تحطيم رقمه الشخصي والرقم الخاص بالدولة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المشاركة مع أبطال عالميين.

ويحتفظ أسطورة العدو الجامايكي يوسن بولت بالرقم القياسي لسباق 100 متر في دورات الألعاب الأولمبية بزمن 9.63 ثانية بأولمبياد لندن عام 2012، فيما يحتفظ بولت كذلك بالرقم القياسي لذات السباق ببطولات العالم بزمن 9.58 ثانية وبالتحديد ببطولة العالم ببرلين عام 2009. وأكد العداء محمد حسن النوبي على أن المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية يعد حلم لأي رياضي يطمح في رفع تمثيل بلاده مع كافة دول العالم التي أتت من أجل المنافسة والوقوف على منصات التتويج وتحقيق أغلى الألقاب والإنجازات. وأضاف في تصريح صحافي: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد ألعاب القوى ومجلس الشارقة الرياضي وكل من دعمني في مسيرتي للوصول إلى هذه المرحلة المشرفة، وسأسعى لبذل كل ما لدي من جهود من أجل الإمارات واسمها ومكانتها المعروفة والرائدة بين دول العالم في المجالات كافة، وهو الأمر الذي يقع على عاتقنا جميعاً كرياضيين نمثل الدولة في كل المحافل الرياضية»

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى أن «الامارات وفقاً لرؤيتها وضعت استراتيجية لأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد ومن ضمن ذلك الارتقاء برياضة الإمارات للمنافسة على المستوى الدولي وخاصة في المشاركات الأولمبية وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الاتحاد بتشكيله الجديد يرى أن هناك حاجة ملحة إلى برنامج مبتكر يضمن الارتقاء برياضة ألعاب القوى ويحتاج إلى منظومة مبنية على نظام مؤسسي حوكمي».

وأضاف المر في تصريح صحافي: نعمل حالياً في الاتحاد على استحداث استراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور أبرزها الاهتمام باللعبة داخل الأندية وصناعة الأبطال ودعم الرياضة المدرسية وتطوير رياضة ألعاب القوى النسائية وتوطين الحكام والمدربين. واختتم المر «بعد تحليل الوضع في الاتحاد والأندية ونتائج المشاركة في الأولمبياد سيتم تقييم وضع اللعبة ووضع الخطة المناسبة التي ستهدف أساساً لرفع مستوى الرياضيين بالدولة بهدف زيادة المشاركات في المحافل الدولية وتحقيق النتائج المرجوة».

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