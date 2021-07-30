الامارات | "الأهلي السبب".. رئيس نادٍ مصري يطالب بالعدل وتكافؤ الفرص

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي السبب".. رئيس نادٍ مصري يطالب بالعدل وتكافؤ الفرص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بتطبيق العدل وفرض مبدأ تكافؤ الفرص على كل فرق الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعد تأجيل البطولة واستئنافها بعد أولمبياد طوكيو بطلب من النادي الأهلي الذي لديه لاعبين مؤثرين مرتبطين بالمنتخب الأولمبي الذي تأهل لمواجهة البرازيل في الدور ربع النهائي.

وقال ماجد سامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لماذا يقوم الاتحاد بمراعاة تكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة على اللقب بينما لا يراعيها بين الفرق المتصارعة على تجنب الهبوط؟".

وكان رئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد قد صرح أخيراً بأن الدوري المصري سيتم تأجيله بعد مواجهة الأهلي وأسوان لرفض الأهلي خوض أي مباراة أخرى بدون لاعبيه الدوليين.

وتساءل رئيس وادي دجلة: "هل من العدل أن يلاقي النادي الأهلي مثلاً الفرق الأربع المتصارعة على الهبوط توالياً البنك الأهلي ثم الإنتاج ثم أسوان ثم وادي دجلة فيلاقي الفرق الثلاث الأولى دون لاعبيه الأولمبيين ثم تؤجل مباراته الرابعة ليلاقي الرابع بكامل صفوفه؟".

وأوضح في منشور آخر: "مباريات الأهلي المؤجلة كانت من الأسابيع 17 ضد أسوان و 22 ضد وادي دجلة و 24 ضد الإنتاج الحربي و 25 ضد البنك الأهلي فلماذا رتبها الاتحاد المصري لتلعب 25 ثم 24 ثم 17 ثم 22 لتكون مباراته ضد وادي دجلة الرابعة في الترتيب رغم كونها الثانية في التأجيل؟".

وأثارت تصريحات ماجد سامي جدلاً بين الجماهير الأهلاوية والزملكاوية على وجه الخصوص، في وقت كان مدير الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ قد صرح هو الآخر بوجود محاباة من اتحاد الكرة المصري للزمالك بتسهيل مهمته في المنافسة على اللقب من خلال نقل مباراته مع غزل المحلة من القاهرة للاسكندية حتى يحصل على راحة قبل لقاء الاتحاد في المدينة نفسها.

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