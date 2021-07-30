شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر "بديل" عبد الشافى لحين عودة فتوح إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إسلام جابر، جناح الزمالك، بديل محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لحين عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق من طوكيو حيث يتواجد فتوح رفقة المنتخب الوطنى المشارك فى الأولمبياد ويرتبط بمواجهة مع البرازيل، غدًا السبت، فى دور الثمانية من منافسات البطولة، وجاء تنصيب إسلام جابر بديلا لعبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر نظرا لخروج عبد الله جمعة ظهير الفريق من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بعد غياب اللاعب عن معسكر الفريق الحالى المقام فى مدينة برج العرب بداعى الإصابة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أن عبد الله جمعة لم يتواجد برفقة باقى اللاعبين فى المعسكر، حيث أنه الغائب الوحيد بين كافة اللاعبين سواء الكبار أو الناشئين بعد استمرار شكواه من الإصابة، ليخرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وأضاف المصدر، أن عبد الله جمعة قد يغيب عن الزمالك لنهاية الموسم الحالى، خاصة أنه لم يشارك فى أى مران منذ فترة طويلة ولا يزال غيابه مستمر، حيث كانت آخر مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 29 إبريل الماضى لكنه خرج فى الدقيقة 85 بعد معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة ليغيب منذ هذا الوقت عن التدريبات والمباريات.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة عن جدول الدورى الجديد عقب مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل، التى ستجمع بينهما يوم غدًا السبت، ضمن منافسات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020، كما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض مباراة ودية غداً السبت، أمام فريق المجد السكندرى، خلال معسكر الفريق الحالى بالإسكندرية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.