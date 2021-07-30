شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة سبب انسحاب مروان القماش من أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت آلام الركبة فى عدم قدرة مروان القماش، لاعب منتخب مصر للسباحة، من المشاركة فى سباق 1500 متر الذى كان مقررا له مساء اليوم فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما اشتكى اللاعب من آلام الركبة وتم الاستقرار على عدم مشاركته فى السباق.

وأكد السباح المصرى مروان القماش أنه حقق نتيجة إيجابية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتب القماش عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمد لله انتهيت من منافساتى الأولمبية فى المركز الـ 14 والـ16 عالميا فى سباقى 400 و 800 متر، أقدر اعتبرها نتيجة كويسة فى السباحة، بس فعلا كان أملى أحقق أحسن من كدة وأوصل للنهائى وأشرف بلدى بميدالية، وده كان حلمى وحلم كتير من المصريين، لكن أعتبر أن اللى حصل توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسى انى سأنهى مشوارى بس لما احقق كل أهدافي".

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

ورفع تألق السباح المصري، مروان القماش، فى بطولة إنديانا التى أقيمت بالولايات المتحدة، من سقف آمال مصر فى الفوز بميدالية خلال أولمبياد طوكيو، حيث حقق القماش ذهبية سباق 800 متر حر وذهبية سباق 400 متر حر وبرونزية سباق 200 متر حر لتصبح البطولة خير استعداد للمشاركة فى الألعاب الأولمبية ومقارعة الكبار فيها.