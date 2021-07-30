شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد كريم بامبو لحسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلي، لحسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ليصبح أحد المرشحين للعودة لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد بعد تألقه الملفت خلال الفترة الماضية.

ونجح كريم بامبو في تسجيل 6 أهداف مع البنك الأهلي خلال 18 مباراة شارك فيها، لينال إعجاب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك الذي يحرص علي متابعة كافة اللاعبين المعارين في جميع المباريات.

وشاهد كارتيرون تألق كريم بامبو في مباراة البنك الأهلي أمام النادي الأهلي منذ أيام وإحرازه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة وتألقه بشكل ملفت ليس في لقاء الأهلي فقط وإنما في أكثر من مباراة ليدخل حسابات المدرب الفرنسي ضمن المرشحين للعودة لصفوف الزمالك بالموسم الجديد.

وكشف كريم بامبو عقب مباراة فريقه أمام الأهلي، أنه توقع إحراز هدف في شباك النادي الأهلي قبل المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق.

وقال بامبو: كنت متوقع أن أسجل هدف، وسجلت في أخر 4 مباريات، أجتهد وأبذل قصارى جهدي، وخالد جلال تحدث معي، وقال لي ستكون على الدكة لكن أثق فيك، وأشكر جميع اللاعبين كلهم يتحدثون معي ويمنحوني الثقة.

وأضاف: أن تسجل في الأندية الكبيرة هذا يسجل في مسيرتك، والحمد لله على التعادل مع الأهلي.