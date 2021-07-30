شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة مصر والبرازيل غدا السبت فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020، والت تجمعهما باستاد سايتامى 2002، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والزحف نحو المراكز الثلاثة الأولى وتحقيق ميدالية أولمبية.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة مصر والبرازيل غدا كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.

وفى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى.

وفى المقابل يلعب منتخب البرازيل مباراة الغد بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر يضم كلا من: سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.