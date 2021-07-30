شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل مصطفى فتحى للنادى الأهلي؟.. الزمالك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء قوية عن دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع مصطفى فتحى، لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة، للانتقال للقلعة الحمراء بالموسم الكروى الجديد، بعد تألقه الملفت فى صفوف النادى السكندرى خلال فترة الإعارة.

”الخليج 365” تواصل مع مصدر مسئول بالزمالك لمعرفة إمكانية انتقال مصطفى فتحى للأهلى، كما يتردد، وحقيقة وجود ثغرة فى عقده تسمح برحيله عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو المقبل.

وقال المصدر الزملكاوى، إن مصطفى فتحى لا يزال عقده ممتداً مع الزمالك لموسم قادم، وبالتالى فالحديث عن رحيله دون رغبة ناديه أمر لا أساس له من الصحة، حيث لا يحق له التوقيع لأى نادٍ إلا خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن مصطفى فتحى، بعيداً عن موعد انتهاء عقده، ينتمى لنادى الزمالك ولا يفكر إطلاقا فى الانضمام للأهلى، وفقا لتأكيدات اللاعب للنادى الأبيض، مشددا على أن الأهلى حاول فى أوقات سابقة التفاوض مع اللاعب لكنه تمسك بالتواجد فى نادى الزمالك.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك فى سيناريو عودة مصطفى فتحى للقلعة البيضاء بالموسم الكروى الجديد، بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

الزمالك أخطر مصطفى فتحى بشكل رسمى عودته للفريق الموسم المقبل ومطالبته بتجهيز نفسه للعودة بعدما نما إلى علم مسئولو الأبيض اهتمام بعض الأندية فى الدورى بضم اللاعب، على رأسهم سموحة المعار لصفوفه بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيل 10 أهداف فى الموسم الجاري.

ورحب مصطفى فتحى بالعودة للزمالك الموسم المقبل خاصة بعد تأكيد النادى للاعب على أن كارتيرون المدير الفنى للفريق وضعه على رأس قائمة اللاعبين العائدين من الإعارة فى الموسم المقبل.

وينتظم مصطفى فتحى فى تدريبات الزمالك فور انتهاء مباريات سموحة بالموسم الحالى فى مسابقتى الدورى الممتاز وكأس مصر.