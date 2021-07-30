الامارات | خارجية إسرائيل تهنئ السعودية تهاني القحطاني رغم الخسارة في أولمبياد طوكيو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية إسرائيل تهنئ السعودية تهاني القحطاني رغم الخسارة في أولمبياد طوكيو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو من نزال الجودو بين السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية راز هيرشكو الذي انتهى بفوز الإسرائيلية 11-صفر ضمن منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تعليق على مقطع الفيديو: "لحظات تاريخية #أولمبياد_طوكيو نهنئ السعودية تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم.. صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة (11-صفر) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا.."، مرفقة التغريدة بعلم البلدين.

يذكر أن الرياضيين العرب كانوا ينسحبون من مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في المحافل الرياضية، تأييداً للقضية الفلسطينية، وسط جدل كبير وانقسام في الشارع الرياضي العربي حول تجنب المواجهة الرياضية مع إسرائيل، في وقت استمر فيه الانسحاب أيضاً في أولمبياد طوكيو الحالية عن طريق الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبدالرسول بمنافسات الجودو، قبل أن توقف السعودية القحطاني سلسلة الانسحابات وتقرر مواجهة لاعبة إسرائيل.

وكانت الانسحابات الماضية من مواجهة الرياضيين العرب للاعبي اسرائيل قد أثارت استياء اللجنة الأولمبية الدولية، وقال المسؤول البارز باللجنة جيمس ماكليود: "إن اللجنة ستتخذ إجراء حال حدوث انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي".

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