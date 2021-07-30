منتخب مصر لكرة اليد يثأر من السويد ويتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب المصري لكرة اليد في التأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه نظيره السويدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات.

وفاز منتخب مصر على السويد بنتيجة 27 - 22، ليصل إلى النقطة السادسة في المجموعة، التي تضم إلى جوارهما منتخبات الدنمارك والبرتغال واليابان والبحرين.

وكان الشوط الاول من المباراة قد انتهى لصالح المنتخب المصري بنتيجة 13 - 9.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب السويدي تقليص الفارق، إلا أن حارس المنتخب كريم هنداوي تمكن من التصدي لـ 11 تصوية من 20، ليقود المنتخب الوطني للفوز بالمباراة بنتيجة 27-22.

وبهذا الفوز، احتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن السويد، خلف منتخب الدنمارك المتصدر.

كما أن المنتخب الوطني بهذا الفو استطاع أن يثأر من السويد، بعد انتصار الأخير عليه في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويتبقى مقعداً واحداً بين منتخب البرتغال والبحرين الذان يتنافسان على حجز البطاقة الأخيرة من المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره البحريني في الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات، في تمام الساعة الرابعة فجر بعد غدٍ الأحد، في مواجهة عربية في أولمبياد طوكيو.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة في المجموعتين ليواجهوا بعضهم البعض في الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.