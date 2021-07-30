بأداء مشرف.. المصرية ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين في طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -
خسرت اللاعبة المصرية ملك حمزة في منافسات جمباز الترامبولين لتوجع دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020، وذلك "بعد أداء مُشرف في المرحلة التأهيلية للنهائي.
واحتلت ملك حمزة المركز التاسع ضمن 16 متنافسة برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن.
وحصدت ملك 45.225 نقطة في الجولة الأولى و49.495 نقطة في الجولة الثانية.
وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي للمنافسة على الميداليات.
وظلت اللاعبة المصرية على قائمة الاحتياط في النهائي.