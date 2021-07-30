بأداء مشرف.. المصرية ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين في طوكيو 2020

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع ضمن 16 متنافسة برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن.

خسرت اللاعبة المصرية ملك حمزة في منافسات جمباز الترامبولين لتوجع دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020، وذلك "بعد أداء مُشرف في المرحلة التأهيلية للنهائي.

محمد يوسف

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