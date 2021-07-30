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بأداء مشرف.. المصرية ملك حمزة تودع منافسات جمباز الترامبولين في طوكيو 2020

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الشارقة - اميمة ياسر -    

خسرت اللاعبة المصرية ملك حمزة في منافسات جمباز الترامبولين لتوجع دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020، وذلك "بعد أداء مُشرف في المرحلة التأهيلية للنهائي.

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع ضمن 16 متنافسة برصيد 94.720 نقطة، مبتعدة بفارق 5.13 نقطة عن المكسيكية لوزا دافني نافارو صاحبة المركز الثامن.

وحصدت ملك 45.225 نقطة في الجولة الأولى و49.495 نقطة في الجولة الثانية.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى النهائي للمنافسة على الميداليات.

وظلت اللاعبة المصرية على قائمة الاحتياط في النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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