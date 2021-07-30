رد فعل إدارة الأحمر على «البيان الثلاثي» ينال إعجاب الجماهير.. هاشتاج #بيان_الأهلي_يمثل_الأهلاوية يتصدر تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر هاشتاج #بيان_الأهلي_يمثل_الأهلاوية قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في الساعات القليلة الماضية.

وكان الحساب الرسمي لمجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية، قد نشر بياناً قال إنه بالاشتراك مع قناتيّ الأهلي والزمالك، وذلك لنبذ التعصب وإخماد نيران الفتنة بين جماهير الكرة المصرية.

وأعرب المشاركون في الهاشتاج عن تأييدهم الكامل لبيان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشان قناة النادي والتي أصدرت بيان ثلاثي دون الرجوع لمجلس إدارة النادي .

وأكد المشاركون في الهاشتاج أن المشاركة في بيان قناة أون تايم سبورت والزمالك "يهدر حق الأهلي، خاصة في ظل السياسة الاعلامية المتبعة في البرامج الرياضية والتي تتبنى وجهة نظر نادي الزمالك على طول الخط"، بحسب قولهم.

وتحدث المشاركون عن أسباب تأييدهم لبيان مجلس إدارة النادي ورفضهم لبيان القناة، منها الهجوم الممنهج على مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيد عبد الحفيظ، والذين اتهموه بنشر التعصب.

واعتبر المشاركون في الهاشتاج أن قناة الأهلي خذلت النادي وجمهورها بعد مشاركتها في البيان الثلاثي، لافتين إلى أنها خرجت عن الدور المنوط بها في الدفاع عن النادي ضد من يهاجمون المسئولين والاجهزة الفنية واللاعبين بشكل مستمر.

وكانت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية، قد أصدرت بياناً قالت إنه بالاشتراك مع الأهلي والزمالك، جاء فيه: "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم".

وأضاف البيان: "وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعي دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية".

واستنكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، البيان الثلاثي المشترك.

وقال مجلس إدارة الأهلي في بيان: "نؤكد أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته".

وأضاف: "بناء عليه، فإن ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام وتضمن اسم قناة الأهلي، يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة".

واختتم بقوله: "مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه. خاصة أنهم اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة".