رضا عبد العال يهاجم طارق حامد : مش أسطورة..وبيلعب عشان مفيش غيره

الشارقة - اميمة ياسر - وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه ليس "أسطورة" .

وقال عبد العال خلال لقائه ببرنامج '' البريمو '' المذاع عبر فضائية '' Ten '': طارق حامد يشارك مع الزمالك بصفة دائمة ، ويعلم أن مكانه مضمون في التشكيل الأساسي للفريق مهما يكن مستواه الفني، وبيلعب عشان مفيش غيره، وأرى أن على مجلس إدارة نادي الزمالك البحث عن بديل له بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف : جمهور الزمالك يضع طارق حامد في مصاف الأساطير، وهذا ليس صحيحاً، فهو لاعب جيد لكنه لا يُصنف ضمن أساطير مركز وسط الملعب .