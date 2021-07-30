الغندور: فرجاني ساسي اشترط الحصول علي 180 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خالد الغندور، الإعلامي بقناة الزمالك، عن طلب فرجاني ساسي، من اللجنة التي تدير النادي لتجديد عقده.

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"أن فرجاني ساسي طلب من اللجنة الحالية مبلغ يصل إلى 180 مليون جنيه، بعقد صافي وخالي من الضرائب.

واضاف: نادي الزمالك غير قادر على دفع كم هذه المبالغ الثقيلة، لذلك كان رحيله عن النادي بسبب الظروف المالية.

وتابع "الغندور": 180 مليون جنيه هو المبلغ الذي حصل عليه ساسي في الدحيل بالفعل ويقال أنه حصل على مقدم عقده لمدة عام كامل.

وكان الدحيل قد أعلن مساء الخميس أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع فرجاني ساسي، لمدة 3 سنوات قادمة لينتهي عقده في موسم 2024.