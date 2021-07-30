صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان.. وقائمة الهدافين بعد هدف محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري، بعدما فاز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري، لبقلص الأحمر الفارق مع الزمالك لـ 3 نقاط فقط.

وسجل ثلاثية الأهلي ، كهربا في الدقيقة 22، ومحمد شريف في الدقيقة 66، وبواليا في الدقيقة 95، فيما سجل أيمانويل إيجبتور هدف أسوان في الدقيقة 85.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة من 26 مباراة، في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ61 نقطة، من 27 لقاء، فيما تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة ويبقي في المركز السادس عشر.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

قائمة الهدافين

انفرد محمد شريف مهاجم الأهلي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما سجل هدفا أمام أسوان ليرفع رصيده لـ 16 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان:

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 16 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

4- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، في المركز الرابع برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع عمر كمال.

5- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.