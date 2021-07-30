الدوري الأميركي للمحترفين: وستبروك من ويزاردز إلى ليكرز

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نيويورك: ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس أن نجم واشنكن ويزاردز راسل وستبروك انتقل إلى صفوف لوس أنجليس ليكرز ونجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بعد اتفاق بين الناديين المشاركين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأوضحت قناة "إي إس بي إن" وصحيفة "يو إس آيه توداي" وموقع "ذي أتلتيك" أن صانع الألعاب البالغ من العمر 32 عاما تمت مبادلته بثلاثة لاعبين هم كايل كوزما ومونتريزل هاريل وكنتافيوس كالدويل بوب بالاضافة إلى الاختيار الـ22 في الـ"درافت" المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات والأجانب الخميس، فيما تخلى ويزاردز لليكرز عن اختياره في الدور الثاني للدرافت في عامي 2024 و2028.

وبلغ معدل وستبروك، المولود في ضواحي لوس أنجليس، 22,2 نقطة و11,5 متابعة و11,7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة مع ويزاردز الموسم الماضي.

واختير وستبروك المتوج مع منتخب بلاده بالذهب الأولمبي في لندن 2012، افضل لاعب في الدوري عام 2017 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، وخاض مباراة كل النجوم تسع مرات.

وقال وستبروك في تغريدة على حسابه في تويتر: "شكرًا لفريق واشنطن ويزاردز! لقد رحبتم بي وبعائلتي بأذرع مفتوحة منذ اليوم الأول"، مضيفا "الجميع من المكتب، إلى الجهاز التدريبي، المدربين، زملائي، والجماهير. أنا ممتن للجميع بمنحي فرصة اللعب ومساندتي في كل خطوة فس مشواري".

وتابع "لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للانسجام في صفوف فريق العاصمة، وسأكون ممتنًا ومقدرًا إلى الأبد لتجربتي مع الفريق".