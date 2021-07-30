أولمبياد طوكيو-قوى: فرايزر-برايس تقص الشريط بنجاح

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طوكيو : اجتازت الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس الباحثة عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ الألعاب الاولمبية، بسهولة الدور الأول من سباق 100 متر في اليوم الافتتاحي لمنافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو الصيفي الجمعة.

ويغيب صخب الجمهور عن الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ68 ألف مقعد، إذ وحدها توجيهات وتشجيع المدربين وهمهمة الصحافيين، والموسيقى المتقطعة بين منافسة وأخرى تضفي أجواء متواضعة على المكان.

ومع خروجهم من المضمار، التصفيق الوحيد الذي يرافق العدائين هو من المتطوعين من عناصر الجيش بعد تعقيم أياديهم وارتداء الاقنعة الواقية.

إلا أن الاميركية آثينغ مو المرشحة للمنافسة في سباق 800 م، قلّلت من أهمية غياب الجماهير، إذ قالت في حديث لفرانس برس "لم أشارك في ألعاب أولمبية سابقًا، لذا لا أعرف كيف ستكون أجواء الاستاد في حال كان ممتلئًا. لكن شاركت في لقاءات غابت عنها الجماهير لذا الامر مشابه بالنسبة لي".

وفي حين شاطرها الاسترالي لاعب الوثب العالي براندون ستارك الرأي، لم تكن حال القطري عبد الرحمن سامبا المنافس في 400 م حواجز مماثلة، معتبرًا أن غياب الجماهير "صعب جدًا جدًا. أفتقد الجماهير حقًا".

إلا ان غياب هؤلاء لم يؤثر على المنافسات في اليوم الاول، إذ عبر المرشحون من أدوارهم التمهيدية والاولى.

تأمل فرايزر برايس في الـ34 من العمر في أن تصبح أول عداءة تفوز بمسابقة فردية في ألعاب القوى في الأولمبياد ثلاث مرات، بعد إحرازها ذهبية 100 م في بكين 2008 ولندن 2012 قبل أن تفقدها لصالح مواطنتها إيلين تومسون في ريو 2016.

واجتازت الدور الاول مسجلة 10.84 ثوانٍ منهية السباق في المركز الاول في مجموعتها،علمًا أنها حققت هذا العام ثاني أسرع وقت في التاريخ مع 10.63 ثوانٍ.

وقالت الجامايكية "جميع العداءات يقدمن مستويات عالية ويتنافسن. إذا لاحظتم في التصفيات، سُجلت أوقات سريعة. هذا أمر جيد بالنسبة للإناث في سباقات السرعة. إنه أمر طال انتظاره".

وتابعت "كنت أدرك أني في فورمة جيدة ولكن لم أتوقع أبدًا أن أحقق 10.6 في هذا الوقت المبكر من السنة. توقعت أن يحدث في وقت لاحق".

من جهتها، تأهلت تومسون حاملة لقب 100 م و200 م في ريو من التصفيات في حرارة بلغت 34 درجة مئوية. فيما لم تواجه البريطانية دينا آشر سميث بطلة العالم في 200 م وحاملة فضية 100 م في الدوحة أي صعوبة.

ويقام نصف نهائي ونهائي سباق 100 م السيدات مساء السبت.

لا عوائق في الجواجز

سيكون سباق 400 م حواجز من الاكثر ترقبًا في الالعاب بقيادة النروجي كارستن فارهولم بطل العالم مرّتين وغريمه الاميركي راي بنجامين.

حطم فارهولم هذا الشهر الرقم القياسي العالمي الصامد منذ أولمبياد برشلونة 1992 بتحقيقه 46.70 ثانية، وفاز بتصفياته اليوم بسهولة بتسجيله 48.65 ثانية، فيما لم يواجه بنجامين حامل فضية بطولة العالم الأخيرة في الدوحة 2019 أي صعوبة أيضًا.

كما تأهل سامبا والبرازيلي أليسون دوس سانتوس المتوقع ان ينافسان على مركز على منصة التتويج.

قال فارهولم "كان من الرائع أن نخرج إلى المضمار. إنه شيء تتطلع إليه منذ فترة طويلة. أنا هنا منذ أسبوعين تقريبًا، بدأت أشعر بالملل لذا كان من الجيد أن نأتي".

هذا وبدأ الأميركي جوفون هاريسون مسعاه ليصبح أول رياضي يفوز بميداليتين في الوثب العالي والوثب الطويل للرجال في نفس الألعاب منذ ستوكهولم 1912 بنجاح بعد تأهله في الوثب العالي.