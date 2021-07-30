شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، غدا السبت، مواجهة مهمة أمام البرازيل فى دور الثمانية ببطولة دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى طوكيو.

موعد مباراة مصر والبرازيل فى أولمبياد طوكيو

تقام مباراة مصر والبرازيل فى الثانية عشرة ظهر غد السبت، بتوقيت القاهرة، وفقا للمواعيد التى أعلنتها اللجنة المنظمة للبطولة.

مباراة مصر والبرازيل على استاد سايتامى

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباراة مصر والبرازيل غدا، السبت، فى أولمبياد طوكيو ستقام باستاد سايتامى 2002، وسيقوم منتخب مصر الأولمبى بمعاينة الملعب اليوم.

مباراة مصر والبرازيل بالزى التقليدى

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة مصر والبرازيل عن ارتداء كل فريق لزيه التقليدى، حيث يظهر منتخب مصر الأول بالأحمر والأبيض والأسود، بينما يظهر المنتخب البرازيلى بالاصفر والأزرق.

مباراة مصر والبرازيل بصافرة استرالية

أعلنت اللجنة المنظمة أن مباراة مصر والبرازيل ستقام بصافرة استرالية، ويضم الطاقم كل من ، حكم الساحة : كريستوفر بيث (أستراليا) والحكم المساعد الأول: انطون شيتينين (أستراليا) والحكم المساعد الثاني : جورج لاكرينديس (أستراليا) والحكم الرابع: أدهم مخادمة ​​(الأردن)، حكم الفيديو: ماركو جويدا ( إيطاليا ) مساعد حكم الفيديو : جويلرمو كوادرا فرنانديز ( إسبانيا ).

مباراة مصر والبرازيل المواجهة الثانية لشوقى غريب

التقى منتخب مصر الأولمبى نظيره البرازيلى فى 17 نوفمبر الماضى وديا، وفاز المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وضمت منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلاً من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.