شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير كامل فى خريطة أجانب بيراميدز بالموسم الجديد.. واستثناء تراورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف إدارة نادى بيراميدز لإجراء تعديل كامل فى خريطة اللاعبين الأجانب المتواجدين حاليًا فى صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعمل على التعاقد مع عدد من المحترفين السوبر لتدعيم صفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

واستقر بيراميدز على الإطاحة بعدد من اللاعبين الأجانب لعدم الاستفادة من خدماتهم، مثل الأوغندى عبده لومالا، فضلاً عن هبوط مستوى البعض الآخر مثل الغانى جون أنطوى.

وترفض إدارة بيراميدز التفريط فى خدمات البوركينى أريك تراورى، حيث تمسك الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس باستمرار اللاعب ورفض العروض التى تلقاها مؤخرًا للرحيل عن صفوف بيراميدز.

وبدأت إدارة نادى بيراميدز فى الدخول فى مفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب السوبر من أجل حسم تلك الصفقات مبكرًا قبل اتخاذ قرار الإطاحة بأى لاعب من الأجانب المتواجدين حاليًا.

وكان مصدر مسئول بنادى بيراميدز كشف حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

وأكد المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك لم تدخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحى، كما أكد أنه لم تحدث أى مفاوضات شفهية حول الصفقة.

وأضاف المصدرأن الحديث عن انتقال رمضان صبحى لصفوف الزمالك مجرد "رغبة جماهيرية"، ولكن الأمر لم يصل لمفاوضات رسمية بين النادى الأبيض وإدارة بيراميدز، كما لم يحدث أن تدخل أى من وكلاء اللاعبين للتفاوض حول اتمام الصفقة.

وأشار إلى أن بيراميدز لن يفرط فى خدمات رمضان صبحى نظرًا لكونه مستقبل الفريق، وأحد الأعمدة الأساسية، فضلاً عن سعره المادى الكبير الذى لم يستطيع نادى فى الدورى المصرى سداده لإتمام الصفقة.