شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" فرحة وحيدة بنتائج المصريين اليوم فى الأولمبياد وانتهاء مشاركة 9 ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رسمياً مشاركة مصر فى 9 ألعاب بأولمبياد طوكيو، بعد النتائج الأخيرة التي حققها لاعبو الشراع قبل وداع أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت نتائج المصريين فى منافسات اليوم الجمعة، بالأولمبياد تراجعاً واضحاً فى مختلف الألعاب، باستثناء كرة اليد، بعدما تأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى الدور ربع النهائي، وجاءت باقى نتائج المصريين كالتالي:

اليد

شهدت نتائج البعثة المصرية إنجازاً مميزاً لفراعنة اليد، حيث فاز المنتخب الأولمبي على السويد فى دور المجموعات بنتيجة 27/22، ويعد هذا الفوز هو الثانى فى تاريخ مواجهات المنتخبين والتى بلغت 11 مواجهة بعد لقاء الأولمبياد، بعد الفوز 26 -25 فى أولمبياد ريو دي جانيرو فى البرازيل.

السباحة

أما فى منافسات السباحة، ففشل الثنائي فريدة عثمان وعلي خلف الله فى التأهل من منافسات 50 متر سباحة حرة، بعدما احتل خلف الله المركز الـ 24 بمنافسات الرجال، واحتلت فريدة عثمان المركز 24 أيضاً بمنافسات السيدات، حيث يتأهل أفضل 16 لاعب فقط إلى نصف النهائي، فيما انسحب مروان القماش من سباق 1500 سباحة حرة.

الشراع

وأنهى الشراع المصري مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال علي بدوي المركز 34 فى مسابقة الرجال، واحتلال خلود منسي المركز 41 في مسابقة السيدات.

يذكر أن هذه المشاركة الأولى لسيدات مصر في الشراع على يد "خلود منسي".

وبذلك يصبح الشراع هو تاسع الألعاب التي أنهت مصر مشاركتها بها من أصل ٢٤ لعبة، "القوس والسهم - الريشة الطائرة - الملاكمة - الجودو - التجديف - الشراع - التايكوندو - التنس - الترايثلون".

الجمباز

احتلت ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين فى المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذا الاختصاص، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث يتأهل 8 لاعبين للنهائى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.